Стройка, которая оставляет под впечатлением

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-16T12:49:36+03:00

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На строительстве обхода села Лосево и города Павловска ООО «МегаДорСтрой» с самого начала - с 2017 года. В зоне ответственности предприятия - альтернативный платной трассе участок, его длина - 10 километров. У компании очень широкий функционал, но ее главная задача на этом объекте - земляные работы. А совсем недавно предприятие подключилось и к укреплению откосов габионами матрацами Рено.

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ИСТОЧНИК KP.RU