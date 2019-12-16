Стройка, которая оставляет под впечатлением
Значительный вклад в создание обхода села Лосево и города Павловска трассы М-4 «Дон» внесло ООО «МегаДорСтрой»
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На строительстве обхода села Лосево и города Павловска ООО «МегаДорСтрой» с самого начала - с 2017 года. В зоне ответственности предприятия - альтернативный платной трассе участок, его длина - 10 километров. У компании очень широкий функционал, но ее главная задача на этом объекте - земляные работы. А совсем недавно предприятие подключилось и к укреплению откосов габионами матрацами Рено.
ИСТОЧНИК KP.RU