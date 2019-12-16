2019-12-16T12:40:31+03:00
Общество

Великая Китайская стена воронежских дорожников

В ООО «Управление дорожно-мостового строительства» рассказали об особенностях работы на обходе села Лосево и города Павловска трассы М-4 «Дон»
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Напомним, что строительство обхода сейчас идет полным ходом. Его планируют сдать уже до конца 2019 года (раньше срока).

Одной из самых ответственных задач при строительстве дороги стало укрепление откосов габионами. За эту работу, которая требует ювелирной точности, взялось ООО «Управление дорожно-мостового строительства» (ООО «УДМС»). Обо всех особенностях и тонкостях этой сложной работы нам рассказал генеральный директор компании Сергей Рязанцев во время экскурсии по строительной площадке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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