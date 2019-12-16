В центре Воронежа на видео попали странные маневры машины, закончившиеся в бордюре

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-16T12:36:39+03:00

Окончила машина свои зигзаги посреди дороги, ударившись об ограждение. Фото: кадр с видео

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» появилось видео аварии, случившейся с «Ладой». Машина как будто стала играть в кошки-мышки с дорогой – дернулась то в одну сторону, то в другую, и не раз. В итоге она ударилась о бордюр. К счастью, несильно. Водитель быстро вышел и стал прикидывать, сколько придется потратиться на ремонт.

В комментариях к видео сошлись, что причиной аварии могло стать лопнувшее колесо. Было и экзотическое предположение, что пассажир хотел порулить, а водитель не давал.

Если все же предположить, что верна версия с лопнувшим колесом, остается только пожелать водителям не затягивать с техобслуживанием. А то может случиться такая вот неприятность.

В Воронеже машина завиляла и врезалась в забор.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU