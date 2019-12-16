2019-12-16T12:37:19+03:00
Происшествия

В Воронежской области полицейского будут судить за пьяное ДТП, в котором пострадал ребенок

Участковый выехал на встречную полосу
Виктор ПАВЛОВ
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Сотрудника полиции осудили за пьяное ДТП. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области. Авария произошла 11 октября этого года в Анне.

Старший участковый уполномоченный сел за руль "Шевроле" в состоянии алкогольного опьянения. На улице Красноармейской он выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с ВАЗ-2114. Пострадали 20-летняя девушка-водитель отечественного автомобиля и ее 13-летняя пассажирка.

- На первоначальном этапе расследования полицейский отказался от дачи показаний. В дальнейшем под тяжестью доказательств признал вину в полном объеме, - комментируют следователи. - Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Участковому (уже бывшему) грозит от трех до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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