2019-12-16T15:13:28+03:00
Общество

Универсальная сила

На строительстве обхода Лосево и Павловска на М-4 «Дон» строители из ООО «Воронежская межрегиональная строительно-торговая компания» (ВМСТК) освоили новые виды работ, заработали добрую репутацию и стали по-настоящему универсальной компанией
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ДРЕНАЖ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ НАШ

На объекты обхода Лосево и Павловска первые подразделения ВМСТК вышли уже весной 2017 года - переустраивать сети федеральных операторов связи. Одновременно тогда выполняли работы и на первом, и на втором, и на четвертом этапах строительства дороги М-11. Построили и сетчатые ограждения от животных. Провели устройство кабельной канализации автоматической системы управления дорожным движением, проложили кабели связи и электроснабжения данной системы. Этими видами работ, кстати, занимались одними из первых в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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