Под Воронежем вор прятался в землянке вместе с похищенным добром

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-16T12:02:50+03:00

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На протяжении года неизвестный вор совершал «вылазки» в частные дома села Большая Верейка Рамонского района. Из квартир пропадали еда и алкоголь, инструменты и бытовая техника, а также одежда. Предполагаемого 27-летнего вора удалось вычислить и задержать. Выяснилось, что он прятался в землянках, где также и хранил часть похищенного добра.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU