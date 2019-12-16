2019-12-16T12:02:50+03:00
Происшествия

Под Воронежем вор прятался в землянке вместе с похищенным добром

Подозреваемого в серии краж задержали в Рамонском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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На протяжении года неизвестный вор совершал «вылазки» в частные дома села Большая Верейка Рамонского района. Из квартир пропадали еда и алкоголь, инструменты и бытовая техника, а также одежда. Предполагаемого 27-летнего вора удалось вычислить и задержать. Выяснилось, что он прятался в землянках, где также и хранил часть похищенного добра.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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