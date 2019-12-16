Жителям двух улиц Воронежа на два часа отключат свет

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-16T11:28:12+03:00

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Мэрия Воронежа со ссылкой на информацию станции электроснабжения ОАО «РЖД» сообщает, что в понедельник, 16 декабря, в период с 12.00 до 14.00 электрики будут производить вынос воздушной линии ВЛ-6 кВ из зоны капитального ремонта путепровода на улице 9 Января. В связи с этим на два часа жителям улиц Еремеева и Питомник, находящимся на данной ветке сети, отключат электроснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU