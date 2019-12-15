Воронежских водителей предупредили о новых похитителях номеров, требующих выкуп

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-15T19:02:33+03:00

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Воронежских автомобилистов предупредили о новом виде шантажа. Неизвестные похищают госзнаки с машин, а затем оставляют записку, в которой требуют выкуп за их возвращение. Об этом рассказал пострадавший мужчина в группе «Подслушано у Водителей Воронежа» в соцсети «ВКонтакте».

- Вот такие вот дела творятся. Жесть, - подписал снимок автор.

В записке воры требуют пополнить счет указанного в ней же номера телефона на 3 500 рублей. Только тогда похитители обещают вернуть гознак обратно.

В комментариях водители отметили, что сделать дубликат получится дешевле, чем идти на поводу у воров. Другие же посоветовали пострадавшему обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU