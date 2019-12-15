2019-12-15T18:52:34+03:00
Общество

Воронежская область войдет в число 19 регионов, в которых введут налог на самозанятых

Закон начнет действовать с 1 января 2020
Юлия ДИДЕНКО
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Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через интернет.Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через интернет.Фото: Архив "КП"
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Воронежская область войдет в число 19 регионов, в которых установят специальный налоговый режим для самозанятых. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Его опубликовали на официальном портале правовой информации в воскресенье, 15 декабря. Новая форма налогооблажения начнет действовать с 1 января 2020 года.

С начала 2019 года налог для самозанятых действовал только в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Теперь же к десятилетнему эксперименту подключатся и другие регионы.

Закон предполагает, что предприниматели с доходом не более 2,4 миллионов рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, ежемесячно должны отчислять в казну при работе с физическими лицами - 4%, а при работе с ИП и юридическими лицами - 6% доходов.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через интернет. Касс и отчетности нет, декларации сдавать не нужно, налоги считаются автоматически. Помимо льготной ставки налога есть налоговый вычет 10 тысяч рублей. Обязательные страховые взносы платить тоже не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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