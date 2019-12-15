Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала третье «золото» на соревнованиях в Японии
Во второй день финалов международного турнира в Японии воронежская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала еще одно «золото». Спортсменка стала лучшей на бревне в воскресенье, 15 декабря.
Гимнастка получила 13,733 балла. В спину ей дышала Хитоми Хатакеда из Японии, но все же она отстала на 0,33 балла. Третьей стала кореянка Юнсео Ли с результатом 13.133 балла.
Также копилку медалей Сборной России пополнила своей победой Лилия Ахаимова. Она стала первой в вольных упражнениях. А Никита Нагорный завоевал «серебро» на перекладине и «бронзу» на брусьях. Также «бронзу» увезет с собой Иван Стретович за упражнения на перекладине.
А вот в вольных упражнениях воронежская спортсменка заработала 12,266 балла и расположилась лишь на седьмом месте.
Это заключительные соревнования в 2019 году. Ангелина Мельникова рассказала на своей странице в Instagram, что теперь отправится отдыхать в теплые страны.
- Какое хорошее завершение года.Теперь, я отправлюсь к солнышку набираться сил на следующий олимпийский год. Этот год был самым крутым в моей карьере. Надеюсь, следующий будет лучше! Спасибо за поддержку и веру в меня, - написала гимнастка.
Напомним, накануне, 14 декабря, воспитанница СШОР имени Штукмана завоевала золотые медали в опорном прыжке и на брусьях.
ИСТОЧНИК KP.RU