2019-12-15T16:10:48+03:00
Спорт

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала третье «золото» на соревнованиях в Японии

Спортсменка стала лучшей на бревне
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Во второй день финалов международного турнира в Японии воронежская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала еще одно «золото». Спортсменка стала лучшей на бревне в воскресенье, 15 декабря.

Гимнастка получила 13,733 балла. В спину ей дышала Хитоми Хатакеда из Японии, но все же она отстала на 0,33 балла. Третьей стала кореянка Юнсео Ли с результатом 13.133 балла.

Также копилку медалей Сборной России пополнила своей победой Лилия Ахаимова. Она стала первой в вольных упражнениях. А Никита Нагорный завоевал «серебро» на перекладине и «бронзу» на брусьях. Также «бронзу» увезет с собой Иван Стретович за упражнения на перекладине.

А вот в вольных упражнениях воронежская спортсменка заработала 12,266 балла и расположилась лишь на седьмом месте.

Это заключительные соревнования в 2019 году. Ангелина Мельникова рассказала на своей странице в Instagram, что теперь отправится отдыхать в теплые страны.

- Какое хорошее завершение года.Теперь, я отправлюсь к солнышку набираться сил на следующий олимпийский год. Этот год был самым крутым в моей карьере. Надеюсь, следующий будет лучше! Спасибо за поддержку и веру в меня, - написала гимнастка.

Напомним, накануне, 14 декабря, воспитанница СШОР имени Штукмана завоевала золотые медали в опорном прыжке и на брусьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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