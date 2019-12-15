Воронежцев продолжают обманывать на деньги лжесотрудники банков

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-15T14:00:01+03:00

Всего было зарегистрировано пять сообщений о мошенничествах. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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После общения с лжесотрудниками финансовых учреждений воронежцы лишились в общей сложности 523 тысяч рублей за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в воскресенье, 15 декабря.

Всего было зарегистрировано пять сообщений о мошенничествах. Из них четыре совершены бесконтактным способом, неизвестные представлялись сотрудниками службы безопасности банка и под предлогом защиты от несанкционированного доступа к счету банковской карты похищали деньги.

Так, в полицию с заявлением обратилась 22-летняя местная жительница.

Девушка рассказала, что в 16.50 ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что банковский счет пытаются взломать неизвестные. А чтобы отменить сомнительные операции необходимо назвать код из смс-сообщения. Девушка поверила лжесотруднику банка и сделала все, как он сказал. В спешке горожанка не обратила внимания на текст сообщения, в котором указано, что никому нельзя сообщать пароли, этим пользуются мошенники. В результате с ее счета списали 249 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU