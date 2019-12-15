В селе Воронежской области чуть не сгорел магазин

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-15T12:40:07+03:00

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В селе Новая Чигла Таловского района в воскресенье, 15 декабря, горел продуктово-хозяйственный магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, вызов в пожарную службу поступил в 7.41. Горел магазин на площади Революции. Уже в 8.21 огонь удалось потушить.

В результате пожар повредил все потолочное перекрытие и часть пола. По оперативной информации, пострадавших нет. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

На месте работали ПСЧ-56, ПЧ-74, ДПК. Всего к ликвидации пожара привлекалось десять человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU