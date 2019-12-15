2019-12-15T12:40:07+03:00
Происшествия

В селе Воронежской области чуть не сгорел магазин

Огонь повредил потолочное перекрытие и часть пола
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Десять пожарных боролись огнем 40 минут.Десять пожарных боролись огнем 40 минут.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В селе Новая Чигла Таловского района в воскресенье, 15 декабря, горел продуктово-хозяйственный магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, вызов в пожарную службу поступил в 7.41. Горел магазин на площади Революции. Уже в 8.21 огонь удалось потушить.

В результате пожар повредил все потолочное перекрытие и часть пола. По оперативной информации, пострадавших нет. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

На месте работали ПСЧ-56, ПЧ-74, ДПК. Всего к ликвидации пожара привлекалось десять человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцев продолжают обманывать на деньги лжесотрудники банков
В селе Воронежской области чуть не сгорел магазин
В Воронеже иномарка насмерть сбила женщину
В Воронеже иномарка устроила ДТП с 5 автомобилями
Воронежская Военно-воздушная академия покажет масштабное авиашоу к своему 100-летию
Воронежская гимнастка взяла два «золота» на соревнованиях в Японии
Исследователи назвали самые популярные точки для заказа такси в Воронеже
Желание покататься на автомобиле для 18-летнего парня из Воронежской области может обернуться пятью годами тюрьмы
В одном из районов Воронежской области за день удалось поймать 42 должников
Жительница Воронежа перевела мошеннику полмиллиона рублей
В Воронеже из-за нарушения санитарных норм закрыли шашлычную
Большинство воронежцев ставит искусственные елки на Новый год
В Воронежской области развалили усадьбу середины XIX века
В Воронежской области парень вынес десять чугунных батарей из сельского ДК
Из-за острого инфекционного заболевания отменили матч воронежского «Бурана»
В пятницу 13 декабря в Воронеже мужчина упал из окна дома №13/13
Большинство воронежцев не довольны экономическим положением в России
Житель Воронежской области может сесть из-за борьбы за любимую
Воронежец с ножом забежал в алкогольный магазин и принялся его крушить
Воронежская стоматология вошла в число 100 лучших в России