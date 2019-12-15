В Воронеже иномарка насмерть сбила женщину
Личность пешехода устанавливают сотрудники полиции
Авария случилась на улице Выборгской.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:
В Воронеже на улице Выборгской иномарка сбила женщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Авария случилась в воскресенье, 15 декабря около семи часов утра. 67-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил женщину, личность которой устанавливают сотрудники полиции. От полученных травм горожанка скончалась на месте ДТП.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU