В Воронеже иномарка насмерть сбила женщину

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-15T11:23:49+03:00

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В Воронеже на улице Выборгской иномарка сбила женщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Авария случилась в воскресенье, 15 декабря около семи часов утра. 67-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил женщину, личность которой устанавливают сотрудники полиции. От полученных травм горожанка скончалась на месте ДТП.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU