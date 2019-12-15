2019-12-15T11:03:56+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка устроила ДТП с 5 автомобилями

Водитель «Фольксвагена» не справился с управлением
Юлия ДИДЕНКО
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По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.Фото: "КП" Архив
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В Воронеже произошла массовая авария с пятью автомобилями. ДТП случилось на улице Степана Солодовникова у дома 2в в субботу, 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 15 декабря.

Так, в 17.25. водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и влетел в «Пежо», которым управляла 48-летняя женщина. От удара ее иномарку выбросило под колеса трех машин – «Форд Фокус», за рулем которого был 34-летний мужчина, «Субару», которым управлял 69-летний пенсионер, и «Хендай ix30», за рулем которого находился 34-летний местный житель.

В результате аварии пострадал 38-летний водитель «Фольксвагена» и женщина, которая была за рулем «Пежо». По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 96 ДТП, из них в областном центре –66, на федеральных дорогах – 3, в районах области – 27. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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