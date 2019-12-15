Воронежская Военно-воздушная академия покажет масштабное авиашоу к своему 100-летию

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-15T09:21:52+03:00

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Воронежская Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина в 2020 году отметит свое 100-летие. В честь этого события они устроят масштабное авиашоу, которое также планируют приурочить ко Дню города. Как сообщил начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров, для мероприятия уже утверждены пилотажные группы.

- Это очень большая ответственность. Ведь мы на сегодняшний день стали единственным вузом. В первую очередь это ответственность перед памятью людей, которые стояли у истоков формирования военной системы образования в целом и военно-авиационной системы. Мы поддерживаем отношения с ветеранскими организациями многих вузов: академии имени Жуковского в Москве, академии имени Гагарина в Монино, с тамбовскими и иркутскими коллегами. Мы должны провести это мероприятие широко, масштабно и торжественно. И в первую очередь пригласить на праздник ветеранов, - отметил Геннадий Зибров.

Основные мероприятия к юбилею пройдут в сентябре. Накануне состоится ряд исторических, научно-практических конференций. Генерал-полковник также подчеркнул, что в связи с этим событием важно отразить историю академии. Поэтому сейчас готовится трехтомник с летописью вуза в лицах.

- Мы планируем также пригласить наших выпускников, в том числе военных атташе, представителей министерств обороны других государств, ведь подготовка кадров в академии для 44 стран мира продолжается. Выпускникам будет интересно пообщаться с курсантами, которые сегодня учатся в академии, - рассказал генерал-полковник.

Также Геннадий Зибров сообщил о том, что на 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне курсанты академии в десятый раз примут участие в параде на Красной площади. Для этого готовят порядка полутора тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU