Воронежская гимнастка взяла два «золота» на соревнованиях в Японии
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла международные соревнования в Японии. Турнир стартовал в субботу, 14 декабря. Воспитанница СШОР имени Штукмана завоевала золотые медали в опорном прыжке и на брусьях. Об этом сообщили в пресс-службе федерации спортивной гимнастики России.
В опорном прыжке второе место заняла также российская спортсменка Лилия Ахаимова, А на брусьях Ангелина Мельникова обошла соперницу из национальной команды Южной Кореи.
Всего нашу страну в этом турнире представляют четыре спортсмена — две девушки и двое парней. Победы на этом турнире являются важным этапом подготовки к Олимпиаде. Игры пройдут в следующем году в Токио.
Соревнования продолжатся и в воскресенье, 15 декабря. Так что болельщики могут ждать новых побед от нашей сборной.
ИСТОЧНИК KP.RU