Воронежская гимнастка взяла два «золота» на соревнованиях в Японии

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-15T08:46:12+03:00

Ангелина Мельникова стала лучшей в опорном прыжке и на брусьях

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Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла международные соревнования в Японии. Турнир стартовал в субботу, 14 декабря. Воспитанница СШОР имени Штукмана завоевала золотые медали в опорном прыжке и на брусьях. Об этом сообщили в пресс-службе федерации спортивной гимнастики России.

В опорном прыжке второе место заняла также российская спортсменка Лилия Ахаимова, А на брусьях Ангелина Мельникова обошла соперницу из национальной команды Южной Кореи.

Всего нашу страну в этом турнире представляют четыре спортсмена — две девушки и двое парней. Победы на этом турнире являются важным этапом подготовки к Олимпиаде. Игры пройдут в следующем году в Токио.

Соревнования продолжатся и в воскресенье, 15 декабря. Так что болельщики могут ждать новых побед от нашей сборной.

ИСТОЧНИК KP.RU