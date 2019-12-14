Исследователи назвали самые популярные точки для заказа такси в Воронеже
Исследователи компании Uber выяснили, какие улицы с распространенными названиями наиболее популярны при заказе такси в городах-миллионниках. Выбрали самые распространенные адреса: «Мира», «Садовая», «Кирова», «Ленина», «Пушкина» и «Гагарина». А затем определили, какие чаще становились отправными точками маршрута.
На основе этой статистики в Воронеже лидерами стали площадь Ленина, Ленинский проспект и улица Ленина – именно туда воронежцы чаще всего предпочитают заказывать такси.
- Улицы, проспекты, бульвары и площади, названные в честь В.И. Ленина, отличились своей популярностью при заказе автомобиля пользователями – этого следовало ожидать, ведь во многих городах России они считаются главными, - уточнили составители рейтинга.
ИСТОЧНИК KP.RU