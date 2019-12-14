Большинство воронежцев ставит искусственные елки на Новый год

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-14T16:51:12+03:00

А какую елку поставите вы у себя дома? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

И это несмотря на то, что в этом сезоне они значительно подорожали

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Больше половины жителей Воронежа (58%) предпочитают украшать свои дома на Новый год искусственными елками. К такому выводу пришли аналитики Авито. Однако 42% воронежцев отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. Интересно, что в нашем городе в этом сезоне стоимость искусственных елок выросла на 21%, а живых – на 4%.

Наиболее часто искусственные праздничные деревья выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%).

Больше всего поклонников живой елки и аромата хвои в доме проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России: в Барнауле, Перми и Саратове доля натуральных елей составила по 63% от спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU