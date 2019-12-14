2019-12-14T16:51:12+03:00
Общество

Большинство воронежцев ставит искусственные елки на Новый год

И это несмотря на то, что в этом сезоне они значительно подорожали
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
А какую елку поставите вы у себя дома?А какую елку поставите вы у себя дома?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Больше половины жителей Воронежа (58%) предпочитают украшать свои дома на Новый год искусственными елками. К такому выводу пришли аналитики Авито. Однако 42% воронежцев отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. Интересно, что в нашем городе в этом сезоне стоимость искусственных елок выросла на 21%, а живых – на 4%.

Наиболее часто искусственные праздничные деревья выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%).

Больше всего поклонников живой елки и аромата хвои в доме проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России: в Барнауле, Перми и Саратове доля натуральных елей составила по 63% от спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исследователи назвали самые популярные точки для заказа такси в Воронеже
Желание покататься на автомобиле для 18-летнего парня из Воронежской области может обернуться пятью годами тюрьмы
В одном из районов Воронежской области за день удалось поймать 42 должников
Жительница Воронежа перевела мошеннику полмиллиона рублей
В Воронеже из-за нарушения санитарных норм закрыли шашлычную
Большинство воронежцев ставит искусственные елки на Новый год
В Воронежской области развалили усадьбу середины XIX века
В Воронежской области парень вынес десять чугунных батарей из сельского ДК
Из-за острого инфекционного заболевания отменили матч воронежского «Бурана»
В пятницу 13 декабря в Воронеже мужчина упал из окна дома №13/13
Большинство воронежцев не довольны экономическим положением в России
Житель Воронежской области может сесть из-за борьбы за любимую
Воронежец с ножом забежал в алкогольный магазин и принялся его крушить
Воронежская стоматология вошла в число 100 лучших в России