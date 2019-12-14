В Воронежской области развалили усадьбу середины XIX века

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-14T15:58:18+03:00

Все, что осталось от некогда удивительного здания Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Непонятно, кто теперь должен отвечать за утрату объекта историко-культурного наследия

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На хуторе Эртель Верхнехавского района на улице Эртеля стоит дом №37 - это природно-архитектурный комплекс бывшей дворянской усадьбы середины XIX - начала XX века. Усадьба Эртелей является объектом культурного наследия регионального значения. Но по внешнему виду дома вряд ли можно предположить, что его хоть как-то кто-то защищает.

Сооружение было принято под государственную охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.1994 № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Указанный памятник включен и в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Во время недавнего осмотра выявлено значительное разрушение и повреждение здания: разрушена двускатная чердачная крыша, отсутствуют дверные и оконные заполнения, разрушены наружные и внутренние стены, балочные перекрытия объекта.

Внутри все выглядит еще хужеФото: с сайта прокуратуры Воронежской области

- Фактически здание находится в полуразрушенном состоянии, существенно повреждены его имеющие историческую ценность основные части сооружения, за исключением части стен объекта, - констатируют в областной прокуратуре. - Выявленные факты свидетельствуют о том, что неустановленные лица совершили действия, приведшие к повреждению объекта культурного наследия.

Прокурор района направил материалы проверки в полицию для решения вопроса об уголовном деле. Таковое было возбуждено 12 декабря по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации).

ИСТОЧНИК KP.RU