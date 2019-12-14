Большинство воронежцев не довольны экономическим положением в России

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-14T11:32:01+03:00

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Специалисты института общественного мнения «Квалитас» в одном из своих новых опросов попросили воронежцев оценить нынешнее экономическое положение в России. Как оказалось, толь 7% горожан считают его хорошим. Намного чаще горожане придерживаются диаметрально противоположного мнения - 45% уверены, что все плохо, при этом часть из респондентов добавляют к этому наречию «очень».

47% не могут склониться ни к одной, ни к другой стороне. Они оценивают экономическое положение, как среднее. Остальные затруднились ответить. Отметим, что по мере уменьшения уровня дохода горожан сумма негативных оценок ситуации заметно возрастает.

Тут же социологи спросили у воронежцев: «В какой мере вас устраивает жизнь, которую вы ведете?» Тут получается малообъяснимая ситуация: хотя мало кто доволен общей экономикой, однако собственное положение в той или иной мере устраивает 37%. «Полностью» довольны 12% горожан, «скорее устраивает» нынешнее положение 25%.

При этом 45% существующее положение отчасти устраивает, отчасти нет. Оставшееся меньшинство не довольно в той или иной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU