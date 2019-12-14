Житель Воронежской области может сесть из-за борьбы за любимую

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-14T11:00:43+03:00

Его пришли избивать два парня, а он ударил ножом одного из них

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В Борисоглебскую больницу с проникающим ранением брюшной полости был доставлен 24-летний парень. У пациента диагностировали повреждения внутренних органов. Полицейские быстро установили данные другого местного жителя, который вызвал медиков.

Тот пояснил, что об этом его попросил друг потерпевшего, когда 24-летний парень уже лежал на земле. Опросив этого приятеля, оперативники установили, что они с другом приходили к 45-летнему мужчине. С ним у потерпевшего ранее был конфликт из-за девушки. Он указал дом, в котором проживал мужчина.

45-летний мужчина признался, что ранее ему позвонил 24-летний парень и предложил встретиться, чтобы обсудить их конфликт. Он возник на почве ревности. Хозяин вышел во двор, держа в руке кухонный нож, однако 24-летний парень предложил обсудить проблему без подручных средств.

Начались драка: двое друзей начали бить 45-летнего мужчину. Тогда тот, поняв, что силы не равны, поднял с земли нож и ударил им своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU