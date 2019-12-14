2019-12-14T10:06:37+03:00
Происшествия

Воронежец с ножом забежал в алкогольный магазин и принялся его крушить

Потом дебошир решил еще и забрать деньги из кассы
Олег ИВАНОВ
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Росгвардейцы задержали преступника и передали его полицииРосгвардейцы задержали преступника и передали его полицииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Днем 13 декабря в один из магазинов, специализирующийся на продаже спиртного, в Ленинском районе города зашел незнакомец с ножом в руках. Он тут же принялся разбивать бутылки.

Угрожая продавцу расправой, мужчина забрал выручку из кассы и попытался скрыться. Однако сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о происшествии. Росгвардейцы задержали преступника и передали его полиции.

Выяснилось, что 29 – летний местный житель ранее уже был судим за грабеж и кражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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