2019-12-13T20:12:42+03:00
Общество

Специалисты Роспотребнадзора рассказали воронежцам, как выбрать хорошую елочку

Качество дерева зависит от многих факторов
Елена ФЕДЯШЕВА
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У свежей елки хвоя на ощупь маслянистая, а по цвету и ярко-зеленаяУ свежей елки хвоя на ощупь маслянистая, а по цвету и ярко-зеленаяФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Вот-вот в Воронеже начнут работу елочные базары. В преддверии этого события специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, как правильно выбрать новогоднее дерево. Продолжительность «жизни» живой елки напрямую зависит от ее качества. Так на что же надо обращать внимание?

Выбирая дерево нужно обратить внимание на его пушистость и симметричность. У хорошего экземпляра хвойный наряд должен быть слегка маслянистым на ощупь, ярко-зеленого цвета и источать душистый запах. У старого или обмороженного дерева, веточки обламываются с сухим треском.

Следует обратить внимание на ствол, осмотреть его на наличие плесени, грибков. Если на срезе ствола заметна темная каемка шириной в несколько сантиметров, такая ёлка очень скоро погибнет.

Чтобы избежать неприятностей (насекомые, грибок), при покупке живых деревьев у продавца нужно спросить о месте вырубки и попросить фитосанитарный сертификат.

Приглянувшуюся ёлку нужно взять за середину ствола, приподнять и ударить нижней частью о твердую поверхность. Если при этом с ёлки осыпалось много иголок – возвращайте ее и идите выбирать дальше.

Приобретенные заранее новогодние деревья нужно хранить на улице или балконе. Если ёлка долго хранилась на морозе, вносить ее сразу в теплое помещение не рекомендуется – резкий перепад температур сократит время «жизни» дерева. По этой же причине желательно располагать ёлку подальше от батареи отопления.

Перед тем как поставить ёлку в емкость с водой, необходимо очистить низ ствола дерева от коры на 10-15 сантиметров. Поставить ёлку нужно в ведро с водой, в которую добавили ложку желатина и половину чайной ложки лимонной кислоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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