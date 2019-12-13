2019-12-13T19:20:23+03:00
Звезды

В Воронеж приезжает на гастроли цирк «Империя львиц»

Представления продлятся до 12 января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 21 декабря в Воронеже начинаются гастроли циркового представления «Империя львиц». Главным номером шоу является аттракцион с участием самых опасных хищников планеты - алжирских львиц и тигров! Они практически не поддаются дрессуре, с ними не работают другие дрессировщики, однако Виталий Смолянец нашел к каждому своему подопечному подход. Зрители успевают и ужаснуться бесстрашию исполнителя, и прийти в восторг от непосредственности львиц.

Виталий Смолянец – необыкновенного мужества человек. В феврале 2015-м помогая пострадавшим в аварии на трассе Москва-Тверь, он вытолкнул из под колес фуры молодого парня, а сам не успел отскочить. В итоге лишился ног. Но уже через несколько месяцев после трагедии нашел в себе силы снова войти в клетку с опасными хищниками. А уж про талант укротителя говорят его награды. Виталий Смолянец - единственный в мире дрессировщик, получивший Гран-при и полный комплект наград Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ»!

В программе «Империя львиц» также выступают морские котики, пони и обезьяны, публика также увидит групповой жонгляж под руководством Алмаза Алжанова, эквилибриста на катушках, воздушного гимнаста на ремнях под куполом цирка, грациозный балет, парад велосипедистов, веселых клоунов.

Представления цирка «Империя львиц» пройдут с 21 декабря по 12 января. До Нового года они пройдут по субботам и воскресеньям в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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