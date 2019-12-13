2019-12-13T17:16:18+03:00
Общество

Воронежская УК задолжала за водоснабжение больше 10 миллионов рублей

Чтобы не накапливать долг, водоканал переводит жильцов на прямые расчеты
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Новые квитанции жильцы получат уже в новом году.Новые квитанции жильцы получат уже в новом году.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Четыре десятка домов в Железнодорожном районе, которые обслуживает ООО «Созвездие» переведут на прямые расчеты с водоканалом. Такое решение приняло руководство ресурсоснабжающей организации после того, как у УК накопилось больше 10 миллионов долга за потребленную воду и канализацию. По квартирам пройдут контролеры, которые запишут показания индивидуальных счетчиков. После этого водоканал начнет сам выпускать квитанции.

- Прямые расчёты – это возможность начать отношения с чистого листа. Преобладающее большинство жильцов добросовестно оплачивают услуги ЖКХ и не должны нести ответственность за действия управляющей организации. Для себя мы выделили три категории абонентов – те, у которых есть счетчики;владельцы квартир, не оборудованных ИПУ, и отсутствовавшие дома в период обхода контролером собственники жилья. Новые квитанции люди уже начали получать, - рассказал руководитель офиса по обслуживанию абонентов Александр Клишин.

Переход на прямые расчеты обещают завершить до конца 2019 года. В этот период тем, кто пока не получил новых квитанции, «РВК-Воронеж» рекомендует не платить по счетам УК, а дождаться платежного документа, где указан отдельный лицевой счет для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. На обратной стороне квитанции размещено уведомление о переходе на прямые расчёты.

Если же гражданин уже оплатил услуги «РВК-Воронеж» по квитанции ООО «Созвездие», компания просит сохранить квитанцию и при необходимости предоставить ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд на 45 суток приостановил работу воронежского кадетского корпуса
Росгвардейцы обезвредили вооруженного ножом воронежца
В Воронежской области для проведения акции «Тест по истории Отечества» было открыто 204 площадки
Воронежская УК задолжала за водоснабжение больше 10 миллионов рублей
В Воронеже снесут восемь киосков
Воронежская Военно-воздушная академия получит два ударных дрона в 2020 году
В Воронеже возбудили уголовное дело против полицейского, оставившего сбитого им мужчину умирать
Глава Грибановского района Воронежской области оставил свой пост
В воронежском Доме актера отказали коммунистам в праздновании юбилея Сталина
Воронежский аэродром «Балтимор» могут открыть уже осенью 2020 года
В Воронеже две недели ищут молодого человека
В Воронежской области сняли с продажи почти 200 меховых пальто
В воронежской Военно-воздушной академии построят новый корпус за 350 млн рублей
Журналисты Народной Республики Бангладеш расскажут землякам о безопасности Нововоронежской АЭС и развитии города атомщиков
В Воронеже мужчина после звонка мошенника лишился 109 тысяч