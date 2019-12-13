Воронежская УК задолжала за водоснабжение больше 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-13T17:16:18+03:00

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Четыре десятка домов в Железнодорожном районе, которые обслуживает ООО «Созвездие» переведут на прямые расчеты с водоканалом. Такое решение приняло руководство ресурсоснабжающей организации после того, как у УК накопилось больше 10 миллионов долга за потребленную воду и канализацию. По квартирам пройдут контролеры, которые запишут показания индивидуальных счетчиков. После этого водоканал начнет сам выпускать квитанции.

- Прямые расчёты – это возможность начать отношения с чистого листа. Преобладающее большинство жильцов добросовестно оплачивают услуги ЖКХ и не должны нести ответственность за действия управляющей организации. Для себя мы выделили три категории абонентов – те, у которых есть счетчики;владельцы квартир, не оборудованных ИПУ, и отсутствовавшие дома в период обхода контролером собственники жилья. Новые квитанции люди уже начали получать, - рассказал руководитель офиса по обслуживанию абонентов Александр Клишин.

Переход на прямые расчеты обещают завершить до конца 2019 года. В этот период тем, кто пока не получил новых квитанции, «РВК-Воронеж» рекомендует не платить по счетам УК, а дождаться платежного документа, где указан отдельный лицевой счет для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. На обратной стороне квитанции размещено уведомление о переходе на прямые расчёты.

Если же гражданин уже оплатил услуги «РВК-Воронеж» по квитанции ООО «Созвездие», компания просит сохранить квитанцию и при необходимости предоставить ее.

ИСТОЧНИК KP.RU