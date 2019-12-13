Живущий в доме без водопровода воронежец переплатил за воду больше 21,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-13T18:44:50+03:00

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В частном доме №44 по улице Петра Праслова водопровода нет, но собственник за воду платит исправно. Он пользуется колонкой, расположенной на улице. А недавно решил проверить, правильно ли ему водоканал начисляет плату и обратился в государственную жилищную инспекцию Воронежской области.

Изучив платежки, инспектор установил, что в период с августа 2014 года по июль 2016 года водоканал некорректно применял норматив потребления при расчете размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению. Вместо норматива 1,11 кубометра холодной воды в месяц на человека, установленного для домов, жильцы которых используют уличные водоразборные колонки, ресурсоснабжающая организация применяла норматив 10,44 кубометра холодной воды в месяц на 1 человека, предусмотренный для жилых домов, оборудованных водопроводом и при наличии в доме газовых колонок, ванной (душа), водоотведения.

В итоге собственник частного дома переплатил за воду более 21,5 тысячи рублей

Поскольку в указанном жилом доме водопровод отсутствует, размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению сильно завышался. В итоге собственник жилого дома № 44 по ул. Петра Праслова г. Воронежа переплатил за холодное водоснабжение более 21,5 тыс. рублей.

По требованию ГЖИ водоканал сделал перерасчет платы за холодную воду в квитанции за ноябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU