В Воронеже возбудили уголовное дело против полицейского, оставившего сбитого им мужчину умирать

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-13T16:00:23+03:00

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Сотрудники Следственного комитета завершили проверку обстоятельств ДТП, случившегося 10 ноября около пяти утра недалеко от дома № 98 на улице 206 Стрелковой дивизии в микрорайоне Масловка. И возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, в то утро возвращались со службы на «Шевроле-Авео» двое полицейских 22 и 26 лет. За рулем был тот, кто помладше. В сильном тумане молодой человек не увидел мужчину, который шел по обочине, и сбил его. Травмы оказались смертельными. Водитель не остановился, поехал дальше. Скрыться ему удалось совсем ненадолго. В течение суток полицейские узнали номер машины и то, что за рулем был их коллега.

- Следователи изъяли «Шевроле», назначены судебно-медицинские и авто-технические экспертизы. Наши сотрудники допрашивают свидетелей, продолжают устанавливать всех обстоятельства ДТП, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких. – Подозреваемому в преступлении водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы

В полиции по поводу этой ситуации сообщили:

- Этот сотрудник уволен из органов внутренних дел. Кроме того, за упущения в работе по соблюдению транспортной дисциплины его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU