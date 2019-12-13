2019-12-13T13:44:46+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина после звонка мошенника лишился 109 тысяч

Всего добычей аферистов в нашей области 12 декабря стала кругленькая сумма – больше 1,5 миллиона рублей
Юрий КОЗЛОВ
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В городской отдел полиции № 1 пришел 43-летний житель Железнодорожного района и заявил, что его лишили 109 тысяч рублей. Мужчина стал жертвой обычной схемы, о которой уже много раз и писали, и рассказывали – позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и заявил, что пытались взломать расчетный счет и с карты списывают деньги. А затем, пообещав защитить счет от хакера, потребовал дать все персональные данные. Что испуганный гражданин и сделал. После чего лишился денег на самом деле.

- Всего 12 декабря зарегистрировали 15 случаев мошенничеств. Ущерб по ним составил более 1,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы) и части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет). Еще раз напоминаем: не сообщайте незнакомцам данные ваших банковских карт. И если все же стали жертвой аферистов, сразу звоните в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шанс их скорее найти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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