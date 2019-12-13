В Воронежской области юноши угнали три машины, а одну из них сожгли

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-13T13:26:27+03:00

Теперь они будут отвечать за свои криминальные похождения перед судом [фото]

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело двух жителей Поворино – юношей 18 и 19 лет. Их обвиняют в целом «букете» преступлений, связанных с угоном трех машин и поджогом одной из них.

Около 3 часов ночи 1 апреля двое парней (одному из них тогда было еще 17 лет) взломали гараж на улице Советской в Поворино. Там стояла «ЛАДА 212140». Дверь была открыта. Приятели уехали на машине в Борисоглебск. 17-летний угонщик нашел кошелек с 2500 рублей и 14 американскими долларами и забрал его себе. А еще продал магнитолу из салона своему знакомому за 2400 рублей. Вечером угонщики оставили машину на одной из улиц Борисоглебска, ключи от нее бросили в урну. «Ладу» в итоге вернули владельцу.

Ночью 29 апреля та же парочка решила угнать «ВАЗ-21102», припаркованного около дома на переулке Строительный в Поворино. 19-летний парень разбил кирпичом заднее стекло и залез в машину. Ключи торчали в замке зажигания. Днем молодые люди на угнанной машине сначала катались по Борисоглебску, а потом приехали в лес. Там «Лада» увязла в песке. Приятели подожгли машину и ушли. Ущерб хозяину авто составил 45 тысяч рублей.

В 00.30 10 мая 2019 года 17-летний подросток уже действовал в одиночку. В Поворино он подошел к «шестерке», припаркованной у дома на улице Пролетарской. Через приоткрытую форточку он открыл водительскую дверь, залез внутрь и уехал. Автомобиль он продал жителю Борисоглебска в обмен на мобильник. Юноша заявил покупателю, что это отцовская машина. «Шестерку» вернули владельцу.

- Угонщики уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, - рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Дмитрий Колякин. - 17-летний парень пытается свалить вину за поджог «Лады» на своего старшего приятеля, хотя раньше признавался, что и сам принимал в этом участие. Вину молодых людей подтверждают показания свидетелей и результаты проведенных судебных экспертиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU