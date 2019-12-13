В Воронеже наркоман оскорблял прохожих и попался росгвардейцам

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-13T12:30:56+03:00

В куртке у него нашли «соль»

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В четверг, 12 декабря, в Ленинском районе сотрудники Росгвардии, патрулировавшие свой участок, заметили молодого человека, пристававшего к прохожим и оскорблявшего их. Стражи порядка подошли к нему и потребовали прекратить безобразие.

Парень, увидев росгвардейцев, бросился бежать, одновременно пытаясь что-то вынуть из рукава куртки. Патрульные догнали его и помогли достать спрятанные в одежде 14 полимерных пакетов со светло-зеленым веществом. Молодого человека задержали. Вскоре выяснили, что в пакетах был наркотик – «соль».

Личность юноши установили – дебоширом оказался 18-летний житель Кировской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU