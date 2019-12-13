Воронежская «Комсомолка» разыгрывает игрушки по мотивам сериала «Могучие Рейнджеры»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-13T09:54:31+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомольская правда в Воронеже» и Hasbro Россия с 11 по 25 декабря проводят розыгрыш детских игрушек. По итогам конкурса четыре счастливчика получат крутые фигурки главных героев сериала «Могучие Рейнджеры Звероморферы». Но это еще не все! Главный приз - 30 сантиметровая игрушка Ультразорда. У нее есть встроенный датчик движения, который создает (в зависимости от ситуации) разные визуальные и звуковые эффекты.

Для участия в конкурсе нужно вступить в нашу группу «ВКонтакте» и сделать репост данной записи.

Итоги подведем 25 декабря в 17.00.

СПРАВКА «КП»:

«Могучие Рейнджеры» - популярный американский сериал. Первая серия была показана в августе 1993 года. С тех пор вышло 26 сезонов и несколько полнометражных фильмов. Самые свежие серии можно посмотреть на официальном канале на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU