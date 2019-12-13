Одну из самых длинных дорог Воронежа не могут нормально осветить

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-13T09:55:52+03:00

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Жители микрорайона Малышево жалуются на недостаточное освещение дороги на улице Октябрьская.

Дорога соединяет Малышево с Шилово и Тепличнным. Длина ее – семь километров. Местных жителей беспокоят несколько неосвещенных участков. Между тем трафик на улице, где довольно много крутых поворотов, достаточно сильный. По словам людей, бывали случаи, когда машины слетали в кювет. Пока обходилось без жертв. Пешеходам страшно в темное время суток идти вдоль обочины.

За помощью люди обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты организации выехали на улицу Октябрьская и поделились впечатлениями от увиденного.

- Между Тенистым и Малышево вдоль проезжей части либо нет дорожных столбов с фонарями, либо они не соответствуют нормативным требованиям, - рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Воронежской области Игорь Яковлев. - Например, в конце улицы есть небольшой освещенный участок, но свет идет на придомовые территории, а не на дорогу. Микрорайоны, которые она соединяет, в последние несколько лет активно застраивают. Растет и трафик. Если проблема со светом не решится, беды не миновать. Мы попросили региональный департамент дорожной деятельности и администрации Воронежа добавить дороге на улице Октябрьской света. Понимаем, что вопрос затратный и быстро его не решить. Но в следующем году нужно как минимум начать проектирование.

Напомним, жителей Малышево также беспокоит масштабная вырубка хвойного леса, защищающего их микрорайон и вообще Воронеж от песчаных бурь. Однако в областном правительстве уверены, что в этом месте коммерсанты законно разрабатывают карьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU