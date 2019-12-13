2019-12-13T09:56:23+03:00
Общество

В Воронежской области назначили новых прокуроров в четыре района

Все они уже обладают солидным опытом работы в надзорном ведомстве
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В районных прокуратурах произошли кадровые перестановки на самом верху.В районных прокуратурах произошли кадровые перестановки на самом верху.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Новых прокуроров получили четыре района Воронежской области: Аннинский, Верхнемамонский, Новохоперский и Хохольский.

Надзорное ведомство Аннинского района возглавил 36-летний Владимир Бондарев, до этого назначения с апреля 2011 года руководивший прокуратурой Петропавловского района. У Владимира Александровича есть также опыт работы следователем, помощником Острогожского межрайонного прокурора и заместителем прокурора Павловского района. Владимир Бондарев женат, воспитывает трех сыновей.

Владимир Бондарев. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Владимир Бондарев.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

41-летний Сергей Беленко также сменил одну прокуратуру на другую: теперь вместо надзорного ведомства Новохоперского района, которое он возглавлял с апреля 2009 года, он будет руководить Верхнемамонским. Кроме того, Сергей Васильевич был помощником прокурора Павловского района, заместителем прокурора Новохоперского, а затем Павловского района. Сергей Беленко женат, воспитывает двух сыновей.

Сергей Беленко. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сергей Беленко.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Беленко на посту главы Новохоперской районной прокуратуры сменил 43-летний Александр Матвеев, теперь уже бывший руководитель надзорного ведомства Эртильского района, трудившийся на этом посту с июля 2009 года. Также Александр Анатольевич работал помощником прокурора Бобровского района, заместителем Острогожского межрайонного прокурора и прокурором отдела прокуратуры Воронежской области. Александр Матвеев женат, у него двое сыновей.

Александр Матвеев. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Александр Матвеев.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

46-летний Олег Ильинов, работавший с ноября 2013 года заместителем прокурора Хохольского района, получил повышение. Теперь он возглавляет местное надзорное ведомство. Олег Николаевич женат, у него двое сыновей.

Олег Ильинов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Олег Ильинов.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области мужчина отомстил за то, что его уволили, кражей сейфа
В Общероссийский день приема в жилинспекцию обратились 19 воронежцев
Воронежский «Буран», несмотря на эпидемию гриппа, все же зацепил очко в матче с курганским «Зауральем»
В Воронежской области жена нашла мужа с простреленной головой
В Воронеже наркоман оскорблял прохожих и попался росгвардейцам
В Воронеже синоптики обещают резкое потепление
Под Воронежем в аварии погибли водитель и его пассажир
Воронежская «Комсомолка» разыгрывает игрушки по мотивам сериала «Могучие Рейнджеры»
СМИ: воронежца, задержанного за угрозу в интернете московскому судье, отправили на психиатрическую экспертизу
Одну из самых длинных дорог Воронежа не могут нормально осветить
В Воронеже приедет всемирно известный скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт
Воронежские культурные деятели собрали более 1300 подписей против празднования дня рождения Сталина в Доме актера
В Воронежской области назначили новых прокуроров в четыре района
Бывший глава воронежских спасателей возглавил Иркутскую область
В Воронеже будут патрулировать сохранность елок
В Воронеже на двух улицах на 2 часа отключат электроэнергию
На развитие дорожной инфраструктуры в Воронеже в 2020-м потратят 2,5 млрд рублей
В Воронеже выступит группа Little Big