В Воронежской области назначили новых прокуроров в четыре района

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-13T09:56:23+03:00

В районных прокуратурах произошли кадровые перестановки на самом верху. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Все они уже обладают солидным опытом работы в надзорном ведомстве

Изменить размер текста: A A

Новых прокуроров получили четыре района Воронежской области: Аннинский, Верхнемамонский, Новохоперский и Хохольский.

Надзорное ведомство Аннинского района возглавил 36-летний Владимир Бондарев, до этого назначения с апреля 2011 года руководивший прокуратурой Петропавловского района. У Владимира Александровича есть также опыт работы следователем, помощником Острогожского межрайонного прокурора и заместителем прокурора Павловского района. Владимир Бондарев женат, воспитывает трех сыновей.

Владимир Бондарев.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

41-летний Сергей Беленко также сменил одну прокуратуру на другую: теперь вместо надзорного ведомства Новохоперского района, которое он возглавлял с апреля 2009 года, он будет руководить Верхнемамонским. Кроме того, Сергей Васильевич был помощником прокурора Павловского района, заместителем прокурора Новохоперского, а затем Павловского района. Сергей Беленко женат, воспитывает двух сыновей.

Сергей Беленко.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Беленко на посту главы Новохоперской районной прокуратуры сменил 43-летний Александр Матвеев, теперь уже бывший руководитель надзорного ведомства Эртильского района, трудившийся на этом посту с июля 2009 года. Также Александр Анатольевич работал помощником прокурора Бобровского района, заместителем Острогожского межрайонного прокурора и прокурором отдела прокуратуры Воронежской области. Александр Матвеев женат, у него двое сыновей.

Александр Матвеев.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

46-летний Олег Ильинов, работавший с ноября 2013 года заместителем прокурора Хохольского района, получил повышение. Теперь он возглавляет местное надзорное ведомство. Олег Николаевич женат, у него двое сыновей.

Олег Ильинов.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU