В Воронеже приедет всемирно известный скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт

Немецкий скрипач Дэвид Гарретт, которого называют Паганини XXI века и Джими Хендриксом среди скрипачей, анонсировал свое выступление в Воронеже.

Музыкант, который стирает грань между творчеством Моцарта и «Металлики», виртуоз жанра «кроссовер», мастерски соединяет классику с элементами рок-, поп-музыки и ритм-н-блюза. В его репертуаре есть самые волнующие хиты Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Майкла Джексона, Джастина Тимберлейка… И, конечно, классика: произведения Моцарта, Шопена, Бетховена, Чайковского. Его опьяняющие интерпретации хитов Purple Rain, Smells Like Teen Spirit, Nothing Else Matters, November Rain, Viva la vida, аранжировки 5-й сонаты Бетховена или «Лунного света» Дебюсси покорили миллионы ценителей и рока, и классики по всему миру.

Дэвид Гарретт привезет воронежским меломанам захватывающее шоу Unlimited Live. Unlimited - это музыкальная философия Дэвида Гаррета, страсть к безграничному творчеству. Музыкант и его команда больше года работали над этой программой. В итоге музыкальная и визуальная составляющие шоу объединены в потрясающий, почти кинематографический концертный опыт: поклонники переносятся в другие миры, будь то завораживающие природные пейзажи или футуристические мегаполисы.

Концерт пройдет в Event-Hall 20 сентября 2020 года.

