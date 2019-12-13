2019-12-13T09:14:54+03:00
Звезды

В Воронеже приедет всемирно известный скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт

Музыкант впервые выступит в нашем городе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото ChristophKöstlin_STUDIO, предоставлено организаторами.фото ChristophKöstlin_STUDIO, предоставлено организаторами.
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Немецкий скрипач Дэвид Гарретт, которого называют Паганини XXI века и Джими Хендриксом среди скрипачей, анонсировал свое выступление в Воронеже.

Музыкант, который стирает грань между творчеством Моцарта и «Металлики», виртуоз жанра «кроссовер», мастерски соединяет классику с элементами рок-, поп-музыки и ритм-н-блюза. В его репертуаре есть самые волнующие хиты Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Майкла Джексона, Джастина Тимберлейка… И, конечно, классика: произведения Моцарта, Шопена, Бетховена, Чайковского. Его опьяняющие интерпретации хитов Purple Rain, Smells Like Teen Spirit, Nothing Else Matters, November Rain, Viva la vida, аранжировки 5-й сонаты Бетховена или «Лунного света» Дебюсси покорили миллионы ценителей и рока, и классики по всему миру.

Дэвид Гарретт привезет воронежским меломанам захватывающее шоу Unlimited Live. Unlimited - это музыкальная философия Дэвида Гаррета, страсть к безграничному творчеству. Музыкант и его команда больше года работали над этой программой. В итоге музыкальная и визуальная составляющие шоу объединены в потрясающий, почти кинематографический концертный опыт: поклонники переносятся в другие миры, будь то завораживающие природные пейзажи или футуристические мегаполисы.

Концерт пройдет в Event-Hall 20 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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