2019-12-12T19:58:57+03:00
Общество

На развитие дорожной инфраструктуры в Воронеже в 2020-м потратят 2,5 млрд рублей

Из них 500 млн пойдет на ремонт, 400 млн на реконструкцию, более 100 млн - на тротуары
Ярослав ИВАНОВ
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В 2020 году на развитие дорожной инфраструктуры в Воронеже планируют направить более 2,5 млрд рублей.

Собираются отремонтировать около 30 км автодорог. На эти цели направят 500 млн рублей.

- Планируем обновить, например, улицы Полины Осипенко, Большую Манежную, Арбатскую и ряд других, - сообщил руководитель управления дорожного хозяйства мэрии Воронежа Олег Котов. - Будут продолжены работы по реконструкции путепроводов на улицах 9 Января и Ленина, а также капремонту моста через водосброс водохранилища, предельный срок их выполнения - 1 октября 2020 года.

413,5 млн рублей планируют направить на реконструкцию автодороги по улице Острогожской (от железнодорожного переезда до улицы Теплоэнергетиков), а также на разработку проектно-сметной документации на строительство дублера Московского проспекта, реконструкцию канализационно-насосной станции на пересечении Московского проспекта и бульвара Победы, строительство автодороги от дома №33 по улице Александр Иванова до пересечения с улицей Героев России.

113,4 млн рублей запланировали потратить на устройство и ремонт тротуаров, установку и замену бортового камня (это в два раза больше, чем в текущем).

За последние три года полностью обновили более 325 километров дорог, отремонтировали практически все основные магистрали, большинство второстепенных улиц, дороги в отдаленных микрорайонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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