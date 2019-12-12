Прокуратура: смета на ремонт виадука на 9 января завышена на 10 млн и ремонт задержан на 1,5 месяца

СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-12T19:09:06+03:00

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Парализовавшие город пробки в результате ремонта виадука на 9 января стали причиной проверки прокуратурой. В итоге прокурорские сотрудники обнаружили значительные нарушения, мэра Воронежа Вадима Кстенина обязали их устранить и наказать виновных.

Прокуроры установили, что работы по реконструкции моста начаты с нарушением сроков, предусмотренных контрактом. А он был подписан Городской дирекцией дорожного хозяйства и благоустройства с подрядчиком еще 14 августа. Но строительная площадка на момент заключения контракта не была готова к началу работ.

- Лишь 24 сентября подписан акт передачи строительной площадки. Проектная документация по реконструкции путепровода передана подрядчику спустя 1,5 месяца с момента заключения контракта. Кроме того, в ходе проверки проектно-сметной документации установлено, что размер сметы завышен более чем на 10 млн рублей. Согласно условиям контракта, проезд по путепроводу должен был перекрываться попеременно по одной полосе, а не полностью, в связи с чем был применен повышающий коэффициент, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

В мэрии представление получили.

- Профильные структурные подразделения изучат доводы и дадут обоснованный ответ в установленные сроки. Пока можем отметить, что оплата подрядчику пока не проводилась, она будет осуществляться исключительно по фактически выполненным объемам работ, - подчеркнули в пресс-службе мэрии. – Срок проведения реконструкции очень продолжительный. Работы осложнены проходящей под путепроводом железной дорогой. Работать без перекрытия движения на путепроводе по улице 9 января не представлялось возможным ввиду его технического состояния (в связи с этим потребовались и другие инженерные решения).

Ремонт виадука на 9 января стал ежедневным новостным поводом. Даже в шоу "Импровизация" комики обшутили эту тему. Кроме того, воронежцы сняли пародийный фильм про ремонт виадука на 9 Января

ИСТОЧНИК KP.RU