Воронежский двор пережил кипящее наводнение
В паблике «Типичный Воронеж» жительница дома № 38 по улице Лизюкова выложила гневный пост. Девушка рассказывает, что в ее дворе все перекопали, и из-за этого там сейчас жуткая грязь. А в четверг, 12 декабря, из люка еще и полился кипяток.
В воронежском филиале ПАО «Квадра» сообщили, что в тепловой камере, расположенной под люком, скопилась вода, ее откачали. А разрыли территорию не их сотрудники, а специалисты «РВК-Воронеж».
В "Квадре" сообщили, что кипяток из тепловой камеры откачали.Фото: Ольга Малюта
В «Водоканале» заявили, что разрывали территорию двора из-за планового ремонта труб – вместо старых ставили пластиковые. В «РВК-Воронеж» утверждают, что асфальт, который пришлось убирать, восстановили. Мусор, образовавшийся во время работ, подрядчик обещал убрать не позже субботы, 14 декабря. Грязь же якобы образовалась, в основном, из-за стихийной парковки. Машины месят грязь и растаскивают ее по двору.
В мэрии рассказали, что двор вошел в программу «Комфортная городская среда». Обещают, что сделают новый асфальт, газон, лавочки, детскую площадку. Вот только когда все это благоустройство пройдет, непонятно. В управлении информации мэрии обозначили такие временные рамки: не раньше 2021 года, но не позже 2024-го.
ИСТОЧНИК KP.RU