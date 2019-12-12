2019-12-12T18:12:43+03:00
Общество

Воронежский двор пережил кипящее наводнение

Воду убрали, а жуткая грязь осталась [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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В РВК "Воронеж" уверяют, что грязь образовалась на месте стихийной парковки, а свои траншеи они уже засыпали.В РВК "Воронеж" уверяют, что грязь образовалась на месте стихийной парковки, а свои траншеи они уже засыпали.Фото: Ольга Малюта
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В паблике «Типичный Воронеж» жительница дома № 38 по улице Лизюкова выложила гневный пост. Девушка рассказывает, что в ее дворе все перекопали, и из-за этого там сейчас жуткая грязь. А в четверг, 12 декабря, из люка еще и полился кипяток.

В воронежском филиале ПАО «Квадра» сообщили, что в тепловой камере, расположенной под люком, скопилась вода, ее откачали. А разрыли территорию не их сотрудники, а специалисты «РВК-Воронеж».

В "Квадре" сообщили, что кипяток из тепловой камеры откачали. Фото: Ольга Малюта

В "Квадре" сообщили, что кипяток из тепловой камеры откачали.Фото: Ольга Малюта

В «Водоканале» заявили, что разрывали территорию двора из-за планового ремонта труб – вместо старых ставили пластиковые. В «РВК-Воронеж» утверждают, что асфальт, который пришлось убирать, восстановили. Мусор, образовавшийся во время работ, подрядчик обещал убрать не позже субботы, 14 декабря. Грязь же якобы образовалась, в основном, из-за стихийной парковки. Машины месят грязь и растаскивают ее по двору.

В мэрии рассказали, что двор вошел в программу «Комфортная городская среда». Обещают, что сделают новый асфальт, газон, лавочки, детскую площадку. Вот только когда все это благоустройство пройдет, непонятно. В управлении информации мэрии обозначили такие временные рамки: не раньше 2021 года, но не позже 2024-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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