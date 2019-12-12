На развитие транспортной системы Воронежской области в 2020 году будет направлено почти 14,9 млрд рублей
Около 3,8 млрд рублей из этих средств заложено на реализацию программы дорожной деятельности региона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
.
Изменить размер текста:
В бюджете Воронежской области на 2020 год, который был принят на 50 заседании Воронежской областной Думы в первом чтении, предусмотрены средства как на капитальный ремонт сельских дорог, так и на дальнейшее развитие улично-дорожной сети Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU