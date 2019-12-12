Житель Воронежа избил должницу пепельницей

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-12T17:24:12+03:00

Девушка попала в больницу с переломом свода черепа, а ее друг отделался ушибами

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Врачи вызвали в больницу полицию, когда к ним привезли 23-летнюю девушку с переломом свода черепа, у нее диагностировали также ушиб головного мозга.

Оперативники выяснили, что 8 декабря в час ночи потерпевшая со своим 28-летним сожителем пустила в квартиру в переулке Автогенный 23-летнего знакомого. «Гость» требовал вернуть деньги и избил должников.

- Подозреваемого задержали в Коминтерновском районе. В полиции он признался, что женщину ударил по голове пепельницей, а затем избил мужчину. На задержанного завели два уголовных дела: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщине и по факту причинения побоев мужчине, - сообщили в региональном управлении МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU