Владимир Нетёсов: «Сегодня в регионе активно поддерживаются процессы экономического развития аграрной сферы»
На развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Воронежской области в 2020 году направят почти 9,7 млрд рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Спикер регионального парламента прокомментировал ряд параметров главного финансового документа, одобренного депутатами в первом чтении на 50 заседании Воронежской областной Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU