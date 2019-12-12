В Воронежской области 539 человек получили травмы из-за гололеда
Несмотря на не самую холодную погоду, один пациент поступил в медучреждение с переохлаждением
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С 5 по 11 декабря с травмами различного характера в медучреждения области обратились 3254 человека. Большинство из них 2192 – в Воронеже. При этом из-за гололеда пострадали 539 жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
- Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась лишь в 9% случаев. Также за отчетный период зарегистрирован один случай переохлаждения, - уточнили в облздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU