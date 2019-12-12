Брачный аферист выманил у жительницы Воронежа 33 тысячи рублей, даже не встречаясь

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-12T16:46:57+03:00

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37-летняя жительница Воронежа стала жертвой брачного афериста. При этом женщина ни разу не встречалась с ним в реальности. Но перевела втеревшемуся к ней в доверие мошеннику около 33 тысяч рублей.

Дама рассказала оперативникам, что познакомилась с мужчиной в интернете. Сначала общалась на сайте, потом через мессенджеры. В ходе переписки молодой человек попросил новую знакомую одолжить ему денег на непредвиденные расходы. Дама не отказала. Потом предложил ей помощь в приобретении бытовой техники и попросил перевести деньги в качестве предоплаты. Женщина в течение нескольких дней переводила виртуальному знакомому суммы на различные цели. А потом получила от него сообщение, что он задержан сотрудниками полиции, поэтому не сможет больше с ней общаться.

- Личность и местонахождение подозреваемого установили. Он ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности и мошенничество. 37-летнего жителя Московской области задержали, в отделе полиции он признался, что выманил у женщины деньги. За мошенничество ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном управлении МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU