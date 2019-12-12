В воронежском ТЦ нашли подпольные Gucci и LouisVitton на 6,9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-12T17:20:54+03:00

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Adidas, Reebok, Nike, Puma, Lacoste, Gucci, LouisVitton, Chanel и Apple - под этими известными брендами в магазине «Заходи» воронежского торгового комплекса «Московский проспект» можно было купить одежду и обувь. Вот только этот товар, как выяснилось, не имеет практически ничего общего с оригинальными вещами. Это выяснилось в ходе совместной проверки Воронежской таможни и транспортной прокуратуры.

Компаниям-правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму, превышающую 6,9 миллионов рублей!

- Материалы проверки направлены в Отдел полиции №4 УМВД России по г. Воронежу в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения которых, отделом дознания Отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб правообладателю) , - отметили в региональной транспортной прокуратуре

ИСТОЧНИК KP.RU