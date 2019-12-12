Эксперты отдали отраслевое лидерство мобильному приложению Альфа-Банка

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-12T16:38:31+03:00

Во главе составленного аналитиками агентства Markswebb рейтинга лучших мобильных приложений для банков оказалась аппликация, разработанная Альфа-Банком, который смог добыть победу в категории Digital Office

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Последние пять лет этот рейтинг имел другого бессменного лидера.

В ходе составления этого перечня аналитики сопоставляют приложения с девятью сотнями различных критериев, изучают мнение ведущих экспертов отрасли и учитывают сведения по конкурсантам, которые есть в открытом доступе.

Для Альфа-Банка мобильная аппликация выступает в качестве одного из важнейших элементов системы сотрудничества с клиентами, а стремление к лидерству в этом направлении закреплено в стратегии компании, рассказала член её правления Иван Пятков. Благодаря той работе, которую специалисты банка проводят в этом сегменте, компания смогла расширить долю активно использующих цифровое взаимодействие с Альфа-Банком клиентов с 68 до 80 процентов за год. В качестве еще одного подтверждения динамичного развития этого направления компании и служит лидерство в рейтинге агентства Markswebb.