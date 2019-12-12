В Воронеже участники зимней «Лиги чемпионов бизнеса» сыграют в новом спорткомплексе на дамбе
В ближайшую пятницу, 13 декабря, стартует зимний сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса». На этот раз матчи пройдут в спорткомплексе «PLATINUM ARENA» (улица Димитрова 1\1). Его открыли всего два месяца назад. В турнире будут участвовать восемь команд:
1. Нижнедевицкавтодор
2. СКТБ ЭС
3. Энергетическая электроника
4. Газпроектинжиниринг
5. ГК Боравто
6. Воронежская кондитерская фабрика
7. Росавтодор
8. Космос-Нефть-Газ
Матчи будут проходить по пятницам с 21.10 до 22.10. Организаторы приглашают сотрудников компаний поддержать свои команды.
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ИСТОЧНИК KP.RU