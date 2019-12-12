2019-12-12T16:31:53+03:00
Общество

В Воронеже участники зимней «Лиги чемпионов бизнеса» сыграют в новом спорткомплексе на дамбе

Первые матчи пройдут 13 декабря
Юрий КОЗЛОВ
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На новой "поляне" ожидают не менее жаркие баталии.На новой "поляне" ожидают не менее жаркие баталии.Фото: предоставлено организаторами.
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В ближайшую пятницу, 13 декабря, стартует зимний сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса». На этот раз матчи пройдут в спорткомплексе «PLATINUM ARENA» (улица Димитрова 1\1). Его открыли всего два месяца назад. В турнире будут участвовать восемь команд:

1. Нижнедевицкавтодор

2. СКТБ ЭС

3. Энергетическая электроника

4. Газпроектинжиниринг

5. ГК Боравто

6. Воронежская кондитерская фабрика

7. Росавтодор

8. Космос-Нефть-Газ

Матчи будут проходить по пятницам с 21.10 до 22.10. Организаторы приглашают сотрудников компаний поддержать свои команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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