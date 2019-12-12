Воронежцы увидят крупнейший метеорный поток Геминиды

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-12T16:25:52+03:00

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Жители Воронежа смогут увидеть метеорный поток Геминиды. Пик акиивности астрономического явления прогнозируют на 14-15 декабря. Об этом сообщили в группе AstroAlert во «ВКонтакте».

Понаблюдать за одним из крупнейших ежегодных потоков местные жители смогут с 5 утра субботы до 2 часов ночи воскресенья. Ожидается до 140 метеоров в час, которые будут хорошо видны на темном незасвеченном городскими огнями небе. Мешать просмотру будет только убывающая Луна.

- Радиант Геминид -точка из которой вылетают метеоры - находится в созвездии Близнецы около яркой звезды Кастор. Так что наблюдать данный поток можно по всей планете кроме Антарктиды. Скорость входа метеоров в атмосферу относительно низкая и составляет 35 км/сек. Для сравнения: скорость метеоров потока Персеиды 59 км/сек, - рассказали специалисты.

Так что готовьте желания.

ИСТОЧНИК KP.RU