Под Воронежем столкнулись Renault и BMW: один погибший, трое раненых

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-12T16:04:01+03:00

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12 декабря страшная авария произошла в Нижнедевицком районе Воронежской области. Около 10.20 часов на 161-м километре дороги Р-298 Renault Duster под управлением 71-летнего жителя Белгородской области, следовавший со стороны Курска в направлении Воронежа, столкнулся с движущимся во встречном направлении BMW 5.

- В аварии погиб водитель Renault Duster, его пассажирка, а также 19-летний водитель и пассажирка BMW 5 получили ранения, их отправили в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU