2019-12-12T16:04:01+03:00
Происшествия

Под Воронежем столкнулись Renault и BMW: один погибший, трое раненых

Авария произошла в Нижнедевицком районе
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото 36.мвд.рффото 36.мвд.рф
Изменить размер текста:

12 декабря страшная авария произошла в Нижнедевицком районе Воронежской области. Около 10.20 часов на 161-м километре дороги Р-298 Renault Duster под управлением 71-летнего жителя Белгородской области, следовавший со стороны Курска в направлении Воронежа, столкнулся с движущимся во встречном направлении BMW 5.

- В аварии погиб водитель Renault Duster, его пассажирка, а также 19-летний водитель и пассажирка BMW 5 получили ранения, их отправили в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам: по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже будут патрулировать сохранность елок
В Воронеже на двух улицах на 2 часа отключат электроэнергию
На развитие дорожной инфраструктуры в Воронеже в 2020-м потратят 2,5 млрд рублей
В Воронеже выступит группа Little Big
Прокуратура: смета на ремонт виадука на 9 января завышена на 10 млн и ремонт задержан на 1,5 месяца
Воронежский двор пережил кипящее наводнение
На развитие транспортной системы Воронежской области в 2020 году будет направлено почти 14,9 млрд рублей
Житель Воронежа избил должницу пепельницей
Владимир Нетёсов: «Сегодня в регионе активно поддерживаются процессы экономического развития аграрной сферы»
В Воронежской области 539 человек получили травмы из-за гололеда
Брачный аферист выманил у жительницы Воронежа 33 тысячи рублей, даже не встречаясь
В воронежском ТЦ нашли подпольные Gucci и LouisVitton на 6,9 миллионов рублей
Эксперты отдали отраслевое лидерство мобильному приложению Альфа-Банка
В Воронеже участники зимней «Лиги чемпионов бизнеса» сыграют в новом спорткомплексе на дамбе
Воронежцы увидят крупнейший метеорный поток Геминиды
Под Воронежем столкнулись Renault и BMW: один погибший, трое раненых
Воронежские коммунальщики оперативно отремонтировали перила нагорной лестницы в центре
Юный рецидивист нападал на женщин в Воронеже
В Воронеже управляющая компания незаконно брала плату за диагностику газового оборудования
Под Воронежем глава села задержала преступника
У дворца Ольденбургских под Воронежем сменился директор
В шоу с многомиллионной аудиторией телеведущего Дмитрия Губерниева заставили оскорбить Воронеж
Под Воронежем появился свой Котенок с улицы Лизюкова
Маски и камни: Воронежский драмтеатр поставил Лермонтова за 6,5 млн