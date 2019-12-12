Юный рецидивист нападал на женщин в Воронеже

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-12T15:58:24+03:00

Одну из своих жертв он даже ударил по голове

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В октябре и декабре 2019 года в полицию поступили заявления от 84 и 48-летних жительниц Железнодорожного района. В обоих случаях на женщин напал незнакомец: он неожиданно подходил на улице, вырывал из рук сумки и убегал. 48-летнюю женщину грабитель к тому де ударил по голове. Общий ущерб составил свыше 3 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника. Оказалось, что так «зарабатывал» себе на жизнь ранее судимый за аналогичные преступления 22-летний воронежец. В отделе полиции он признался, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». А это до 4 лет лишения свободы. Сейчас грабитель находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU