Воронежские коммунальщики оперативно отремонтировали перила нагорной лестницы в центре

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-12T16:01:03+03:00

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В среду, 11 декабря, сотрудники комбината благоустройства Центрального района восстановили разрушенные вандалами перила нагорной лестницы на улице Луначарского в Воронеже.

О ЧП в управу Центрального района 8 декабря сообщила «Комсомолка». Напомним, в ночь на субботу охотники за металлом попытались украсть стальные перила: частично вырвали из земли трубы и вывезли их. Оставшаяся часть поручней потеряла прочность и накренилась.

Комментируя это происшествие, сотрудники управы Центрального района пообещали в течение недели восстановить перила. И обещание свое выполнили. А еще очистили бетонные ступени от грунта и прелой листвы.

ИСТОЧНИК KP.RU