В Воронеже управляющая компания незаконно брала плату за диагностику газового оборудования

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-12T15:41:27+03:00

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Государственная жилищная инспекция Воронежской области выявила нарушения в начислении платы за диагностику газового оборудования управляющей компанией Ленинского района. Жители дома на Фридриха Энгельса, 43 с ноября 2018 года по май 2019 года, а жильцы на Ворошилова, 31 с января по апрель 2019 года платили по 39 рублей 17 копеек сверх установленного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. И многократно жаловались в ГЖИ.

- В платежках жильцов двух пятиэтажек была незаконно внесена плата «на возмещение затрат на техническое диагностирование ВДГО". Нарушения были зафиксированы жилищным инспектором во время проведения внеплановых документарных проверок. Управляющей компании выданы предписания с требованием прекратить неправомерные начисления, а также произвести перерасчет и возвратить жильцам плату. Однако управляющая организация не согласилась и направила в Арбитражный суд Воронежской области иски о признании требований недействительными. Но суд УК Ленинского района в удовлетворении заявленных требований отказал и признал предписания ГЖИ законными и обоснованными.

Внутридомовые инженерные системы газоснабжения являются общим имуществом, ответственность за его содержание и эксплуатацию, а также организацию диагностики технического состояния ВДГО лежит на управляющей организации.

Жилищный кодекс не предусматривает одностороннее или самостоятельное изменение управляющей организацией платы за содержание жилого помещения. Дополнительные расходы, понесенные УК, могут быть компенсированы собственниками, только если такие расходы были одобрены общим собранием собственников помещений в МКД.

- Судом установил, что жильцами многоквартирных домов на Фридриха Энгельса, 43 и Ворошилова, 31 не принимались решения об установлении дополнительной платы за выполнение УК Ленинского района работ по диагностированию ВДГО, - сообщили в ГЖИ Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU